De Carlo | Si è discusso e poi scelto Stefani da FdI straordinaria generosità | VIDEO

Veneziatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«È finita l'era Zaia e come in tutte le famiglie c'è stata discussione. Poi si è scelto il profilo di Alberto Stefani e oggi siamo tutti pancia a terra per questa campagna elettorale che dovrà consolidare il buon governo del centrodestra, dove Fratelli d'Italia avrà un ruolo strategico e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

de carlo 232 discussoDe Carlo: «Si &#232; discusso e poi scelto Stefani, da FdI straordinaria generosità» | VIDEO - Poi si è scelto il profilo di Alberto Stefani e oggi siamo tutti pancia a terra per questa campagna elettorale che dovrà consoli ... Secondo veneziatoday.it

Cerca Video su questo argomento: De Carlo 232 Discusso