De Carlo lancia Meloni nella sfida contro Zaia perché deciderà il dopo

Quella di Luca De Carlo è una dichiarazione d’intenti e insieme un avvertimento: “Salvini vuole la Lega primo partito in Veneto? Buon per lui, ma c’è già Fratelli d’Italia che confermerà il primato”. Nessuna polemica, nessuna rottura plateale, ma nemmeno un passo indietro. È la grammatica della leadership territoriale che De Carlo, senatore e coordinatore . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - De Carlo lancia Meloni nella sfida contro Zaia perché deciderà il dopo

Veneto: De Carlo (FdI), 'noi generosi, avrei fatto la stessa scelta di Meloni' - So che i partiti guida hanno una responsabilità in più rispetto agli altri che è quella di tenere compatte le coalizioni. Lo riporta lanuovasardegna.it

De Carlo: “In Veneto siamo il primo partito. Il candidato dopo Zaia tocca a FdI” - E Fratelli d’Italia ha tutte le carte in regola per esprimerlo”. Come scrive ilfoglio.it

Elezioni regionali in Veneto, De Carlo: «Forza Italia lancia Tosi? Quando sarà l'ora Fratelli d'Italia farà il suo nome» - A poco più di un anno dalle elezioni regionali in Veneto, il clima nel centrodestra si sta facendo incandescente. Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it