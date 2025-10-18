De Bruyne il vecchietto ha fatto uno scatto di 32 km orari in Nazionale Repubblica

Il Napoli dovrà affrontare sette gare in circa tre settimane e Kevin De Bruyne sta risultando indispensabile per gli azzurri. La sua forma fisica sembra stia crescendo di pari passo con la sua presenza costante in campo. De Bruyne il modello da seguire. Marco Azzi su Repubblica scrive: Benedetto il tour de force. Kevin De Bruyne è il modello da seguire: più va in campo e più la sua forma cresce in modo esponenziale. In Nazionale nella sfida contro la Macedonia del Nord il nuovo leader azzurro si è messo in evidenza con uno scatto a 32 km orari, superando anche in questo i colleghi più giovani di lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne il “vecchietto” ha fatto uno scatto di 32 km orari in Nazionale (Repubblica)

Altre letture consigliate

De Bruyne non si discute. Se però confronto il suo impatto con quello dell'altro genio "vecchietto", Modric, al momento non c'è partita, nonostante il croato abbia 40 anni. Ciò detto, spero non si facciano le solite tragedie per una sconfitta, tra l'altro al Meazza. - X Vai su X

DE BRUYNE? "All'inizio era " ? Tiberio Ancora, ex personal trainer del Napoli, ha parlato così di KDB: "De Bruyne? A questi livelli, se non stai in forma, non corri e quando non hai determinate percentuali non puoi reggere l’intensit - facebook.com Vai su Facebook

De Bruyne è un rimpianto in Inghilterra. La Bbc: non è che il City lo ha lasciato andare troppo presto? - Galles, miglior inizio stagione da anni e pronto per guidare il Belgio ai Mondiali. Secondo ilnapolista.it

De Bruyne rischia di diventare un problema per il Napoli? Dalla coesistenza con McTominay all'episodio con Conte - Il campione belga sta faticando a entrare nei meccanismi azzurri. Si legge su goal.com

Quando De Bruyne segna, torna in mente la frase che disse al suo arrivo - Questa volta il centrocampista del Napoli ha segnato una doppietta in nazionale che si va ad aggiungere alle tre reti già realizzate in campionato e tutte ... Come scrive tuttonapoli.net