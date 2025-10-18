Ddl contro educazione sessuale nelle scuole psicologi pugliesi | Ricadute sociali profonde

Brindisireport.it | 18 ott 2025

BRINDISI - Il presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia, Giuseppe Vinci, insieme ai suoi colleghi di Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Sicilia e Veneto, ha espresso una posizione netta contro il disegno di legge del 23 maggio 2025. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

