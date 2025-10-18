Dbrs promuove in serie A l’Italia l’Fmi rilancia | Performance impressionante sul deficit
L'Italia conquista la "A" di Dbrs Morningstar proprio mentre il governo vara la manovra di Bilancio. L'agenzia di rating ha promosso il Paese a A (low) dal precedente BBB (high), riconoscendo la solidità raggiunta dal sistema bancario e il progressivo risanamento dei conti pubblici. Un traguardo che arriva dopo mesi di segnali incoraggianti sui conti dello Stato e che rafforza la credibilità internazionale della Penisola. La decisione di Dbrs segna un punto di svolta per l'affidabilità creditizia italiana. L'agenzia ha modificato anche l'outlook, passato da "positivo" a "stabile", consolidando così il miglioramento ottenuto.
