Dazn questi incontri del weekend sono trasmessi GRATIS | c’è anche l’Inter Women

Dopo la pausa per le nazionali, il grande calcio torna protagonista anche su DAZN, con un’iniziativa ormai attesa dagli appassionati: una selezione di eventi sportivi trasmessi gratuitamente, accessibili anche a chi non possiede un abbonamento. Dal 18 al 20 ottobre 2025, la piattaforma di streaming offrirà infatti una ricca programmazione di match in chiaro, spaziando tra campionati europei, competizioni femminili e sport americani. Tutti gli eventi gratuiti su DAZN (18-20 ottobre 2025). Ecco il calendario completo delle partite e degli eventi visibili gratuitamente: 18 ottobre – 12:30: Serie A Women Athora – Genoa vs Ternana. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Altre letture consigliate

L’Olbia Challenger torna LIVE Dalle ore 14.50 saremo in diretta su SuperTennis e su DAZN con i primi incontri del tabellone principale: ci vediamo sugli spalti e in tv #tennis #OlbiaChallenger #ATPChallenger #Olbia #Sardegna - X Vai su X

L’Olbia Challenger torna LIVE Dalle ore 14.50 saremo in diretta su SuperTennis e su DAZN con i primi incontri del tabellone principale: ci vediamo sugli spalti e in tv #tennis #OlbiaChallenger #ATPChallenger #Olbia #Sardegna - facebook.com Vai su Facebook

Serie A oggi, partite settima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari - Si alza il sipario sulla settima giornata di campionato: il weekend di Serie A è pronto a regalarci emozioni intense e spettacolo, dopo la pausa dedicata al doppio impegno della nazionale. Secondo movieplayer.it

Serie A, c'è Roma-Inter nel weekend: ecco la programmazione DAZN - Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A 2025/2026 è pronta a tornare con le partite della 7^ giornata. Riporta hdblog.it

DAZN, riparte la Serie A: Roma-Inter è il big match della 7^ giornata - La programmazione completa con orari e telecronache della piattaforma streaming DAZN per la prossima giornata di campionato. Riporta telefonino.net