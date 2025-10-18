Dati che parlano e AI | la sanità che anticipa secondo Reply a ComoLake
Dati interoperabili, qualità informativa e intelligenza artificiale come leva per rendere la sanità più predittiva e vicina alle persone: è la traiettoria tracciata da Roberto De Persio, executive partner di Reply, nel corso della diretta speciale da Cernobbio durante ComoLake 2025, con un appello concreto a un cambio di passo operativo. Perché l’interoperabilità dei dati . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
I dati Eurostat parlano chiaro: Calabria 48,5%, Campania 49,4%, Sicilia 50,7%. I tassi di occupazione più bassi d’Europa. Peggio solo alcune regioni della Turchia, che nemmeno fa parte dell’UE. Ho presentato un’interrogazione alla @EU_Commission per ch - X Vai su X
LOTTA CONTINUA I dati parlano chiaro. La lotta ai trafficanti di esseri umani è il caposaldo dell’azione del Governo Meloni nel contrasto all’immigrazione clandestina. Grazie alla cooperazione con i Paesi di origine e di transito e ai provvedimenti adottati, - facebook.com Vai su Facebook