Dat Volidisicilia prorogato il mandato di continuità territoriale tra la Sicilia e le isole di Lampedusa e Pantelleria

È stata firmata oggi la proroga per il mandato di continuità territoriale delle isole minori della Sicilia, Lampedusa e Pantelleria, da parte di Dat Volidisicilia. La compagnia aerea continuerà a garantire i voli per l’autunno e l’inverno 20252026. I collegamenti e gli orari, definiti secondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

DAT Volidisicilia, prorogato il mandato di continuità territoriale tra la Sicilia e le isole di Lampedusa e Pantelleria - “La compagnia ha chiuso la stagione estiva con risultati molto soddisfacenti – dichiara Luigi Vallero, General Manager Italy di DAT Volidisicilia – sia in termini di traffico che di regolarità e puntu ... Segnala ilsicilia.it