Daredevil | Rinascita – Stagione 2 | rivelata la data di uscita!

Disney+ ha ufficialmente rivelato la data di uscita della seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Daredevil: Rinascita ha segnato il trionfale ritorno in TV di Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox, dopo l’ingiusta cancellazione di Daredevil e dei suoi compagni Defenders su Netflix nel 2018. Sebbene la serie rinnovata abbia incontrato alcuni ostacoli durante la produzione, la prima stagione di Daredevil: Rinascita si è rivelata una delle storie più sanguinose del Marvel Cinematic Universe. Ora, Daredevil e i suoi alleati si preparano alla battaglia della loro vita contro le forze anti-vigilanti del sindaco Fisk ( Vincent D’Onofrio ), con la seconda stagione in anteprima su Disney+ il 4 marzo 2026, esattamente un anno dopo il debutto della prima stagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

