Danni all' auto del consigliere comunale | non c' è un colpevole

Assolto per non aver commesso il fatto. È quanto deciso dal gup Alessia Stadio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di L. V. finito sotto processo per il danneggiamento dell'auto del consigliere comunale Giuseppe Napolitano la notte di San Silvestro del 2022.La vicenda era nata. 🔗 Leggi su Casertanews.it

