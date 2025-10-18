daniela nugnes responsabile dipartimento antimafia lega campania

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ ex assessore regionale Daniela Nugnes è la nuova responsabile del dipartimento Antimafia della Lega in Campania. La nomina è stata ufficializzata dal coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi e dal senatore e responsabile nazionale del dipartimento Gianluca Cantalamessa. Daniela Nugnes è la figlia di Antonio, storico vicesindaco di Mondragone ucciso dalla camorra. “ Conosciamo bene la storia personale di Daniela e il forte impegno che ha sempre portato avanti nella lotta alla criminalità. Due passaggi significativi che da soli rafforzano la sua indicazione per questo incarico di altissima responsabilità in un territorio come il nostro segnato purtroppo da episodi di criminalità e malaffare che hanno mortificato le nostre comunità fatte da persone oneste e perbene. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

