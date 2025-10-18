Daniel Day-Lewis torna sul set | Sono rinato con mio figlio regista

Roma, 19 ottobre 2025 – Occorreva una motivazione forte a Daniel Day-Lewis per decidere di tornare su un set. Il tre volte premio Oscar, dopo avere girato nel 2017 Il filo nascosto, aveva detto basta. Un talento immenso, quello dell’attore nato a Londra 68 anni fa, più che rigoroso, maniacale nel prepararsi a un ruolo, reso celebre dal cinema, da film come L’ultimo dei Mohicani, Gangs of New York, Lincoln, ma con una grande carriera anche in teatro. Dopo otto anni, quella motivazione forte di cui aveva bisogno, gliel’ha fornita il figlio Ronan. “Sono grato a mio figlio per avermi fatto ritrovare la voglia di fare un film, di tornare al lavoro che amo”, ha detto Daniel Day-Lewis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Daniel Day-Lewis torna sul set: “Sono rinato con mio figlio regista”

