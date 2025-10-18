Damascelli avverte la Juve | Il Como può inguaiare la squadra di Tudor L’analisi del giornalista verso il lunch match di domani

Damascelli, il giornalista critica l’eccessivo entusiasmo attorno ai lariani e mette in guardia Tudor: la Juve è l’orso del tiro a segno. Un commento al vetriolo, un’analisi che smonta l’entusiasmo e lancia un monito severo. Nel suo editoriale odierno per Il Giornale, il giornalista Tony Damascelli ha inquadrato la prossima giornata di campionato, soffermandosi in particolare sulla sfida tra Como e Juventus. E lo ha fatto con la sua consueta ironia pungente, criticando l’eccessiva celebrazione della squadra di Cesc Fabregas ma, al tempo stesso, avvisando i bianconeri dei rischi di una trasferta tutt’altro che scontata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Damascelli avverte la Juve: «Il Como può inguaiare la squadra di Tudor». L’analisi del giornalista verso il lunch match di domani

