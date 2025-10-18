Dama il livornese Matteo Bernini si conferma campione del mondo

18 ott 2025

Matteo Bernini ha confermato il titolo mondiale nella specialità ‘blitz’ conquistato lo scorso anno ed ha così vinto il suo quarto titolo iridato. Il successo, arrivato Mondiali Wcdf Gayp che si sono disputati a Trieste, è arrivato con ben 5 punti di vantaggio sul secondo classificato, un altro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

