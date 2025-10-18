Dama il livornese Matteo Bernini si conferma campione del mondo

Matteo Bernini ha confermato il titolo mondiale nella specialità ‘blitz’ conquistato lo scorso anno ed ha così vinto il suo quarto titolo iridato. Il successo, arrivato Mondiali Wcdf Gayp che si sono disputati a Trieste, è arrivato con ben 5 punti di vantaggio sul secondo classificato, un altro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

The World GAYP festival started. Five days left to know the winner of World Qualifier Tournament, of the World Women’s Championship and of the World Youth’s Championship. Live streaming on The Channel Youtube of Federdama https://m.youtube.com/@fe - facebook.com Vai su Facebook

