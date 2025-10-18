Dall' entusiasmo all' esaurimento Come si manifesta il burnout e quali sono le professioni più a rischio

Bolognatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono le professioni sanitarie e della scuola quelle maggiormente interessate da fenomeni di burnout, perché quando i compiti di “aiuto” entrano a far parte del proprio lavoro e si ha a che fare con esseri umani che soffrono o in crescita, il coinvolgimento emotivo, conscio o inconscio, è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Dall'entusiasmo, all'esaurimento. Come si manifesta il burnout e quali sono le professioni più a rischio - Talvolta è il mobbing a scatenare il burnout che è l’esito di serie di fattori stressogeni cui una persona è sottopo ... Riporta bolognatoday.it

dall entusiasmo esaurimento manifestaSe noti questi segnali potresti essere vicinissimo al burnout lavorativo. Ecco come evitarlo - Esistono alcuni segnali nascosti che indicano l'avvicinarsi del burnout lavorativo. Come scrive money.it

Cerca Video su questo argomento: Dall Entusiasmo Esaurimento Manifesta