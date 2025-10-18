Dalle tempeste al palco | la bussola di Bobby Solo è la musica
Bobby Solo torna in tv con una confessione limpida, toccante, che profuma di verità e di palco. Oggi pomeriggio, a Ciao Maschio, l’artista ripercorre scelte, cadute e rinascite, raccontando come la musica resti il suo respiro quotidiano. Un autoritratto che mette a nudo la persona prima del personaggio, tra ricordi familiari, eccessi, lacrime trattenute e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
