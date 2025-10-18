Dall’aria fresca alla luce del sole | ecco come iniziare bene la giornata con semplici gesti che aumentano energia buonumore e concentrazione

I niziare la giornata con il piede giusto non dipende solo dal caffè, dagli impegni in agenda o dalla luna della sera prima. Sono le prime ore del mattino a dare il tono all’intera giornata, e bastano pochi gesti, semplici e veloci, per trasformare il risveglio in un momento di energia, buonumore e leggerezza. Ecco alcune abitudini mattutine efficaci, consigliate da più esperti del benessere e tutte realizzabili in meno di 10 minuti, che aiutano a partire con il piede giusto. Energia e ayurveda: come ritrovarle con la dinacharya. guarda le foto 1. Aprire le finestre e far entrare aria e luce. Lasciare filtrare la luce del sole e far entrare un po’ di aria fresca risveglia i sensi e invia al corpo un segnale chiaro: è ora di attivarsi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

