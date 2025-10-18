Dalla Sicilia a Treviso per farsi curare Zaia punge Schifani | Questo è immorale non funziona così

Palermotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Immorale”. L'aggettivo che Luca Zaia usa per definire la fuga dei pazienti dalla Sicilia per farsi curare è una pugnalata al cuore di chi ama l'Isola. Sì, perché è un'amara verità quella pronunciata dal presidente della Regione Veneto e postata con un video sulla sua pagina Facebook. Una breve. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

sicilia treviso farsi curareMalattie rare, al Ca' Foncello «mille in cura». Dal galà 20mila euro per una borsa di studio per un giovane ricercatore - Che andranno a finanziare una borsa di studio per un giovane talento della ricerca, che potrà così rimanere nella Marca e contribuire ... Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Sicilia Treviso Farsi Curare