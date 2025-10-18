Dalla Sicilia a Treviso per farsi curare Zaia punge Schifani | Questo è immorale non funziona così

“Immorale”. L'aggettivo che Luca Zaia usa per definire la fuga dei pazienti dalla Sicilia per farsi curare è una pugnalata al cuore di chi ama l'Isola. Sì, perché è un'amara verità quella pronunciata dal presidente della Regione Veneto e postata con un video sulla sua pagina Facebook. Una breve. 🔗 Leggi su Palermotoday.it