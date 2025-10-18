È stata inaugurata ed è operativa la nuova palestra della scuola primaria G. Natali, ultima parte a completamento dell’ ABF Hub educativo 0-11 di Sforzacosta, frutto della collaborazione tra Andrea Bocelli Foundation e il Comune. Ad arricchire lo spazio sportivo, un murales realizzato dall’artista Alice Lotti nel corso di un laboratorio che ha coinvolto studenti e partecipanti ai laboratori cittadini nella fase ideativa. Alla consegna c’erano Veronica Berti Bocelli, vicepresidente ABF, e Laura Biancalani, direttore generale ABF; poi il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori, l’assessore all’istruzione Katiuscia Cassetta, il presidente del consiglio comunale Francesco Luciani, il campione paraolimpico Alessandro Ossola, la campionessa di ginnastica ritmica Anna Piergentili, Francesco Bisotto e Mattia Boninfante della Lube e il prestigiatore Andrea Paris. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla scuola alla palestra: "Un polo dell’educazione"