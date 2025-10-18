Dalla reductio ad Hitlerum alla reductio ad genocidium

A scuola non ero bravo in aritmetica, ma mi pare di ricordare che se tra i termini di una proporzione inserisci l'infinito, che non è propriamente un numero ma un concetto limite, tutto il calcolo sballa e puoi anche chiudere il quaderno. E' uno dei motivi, accanto ai moltissimi di ordine fattuale, per cui resisto all'adozione del termine " genocidio " per nominare ciò che è accaduto finora a Gaza. Cerco di spiegarmi meglio. Il filosofo Vladimir Jankélévitch si opponeva all'ipotesi che i crimini nazisti potessero essere prescritti: " Non si può punire il criminale con una punizione proporzionale al suo crimine, poiché a cospetto dell'infinito tutte le grandezze finite tendono a equivalersi ".

