Dalla Flotilla al liceo | Gli ebrei? La guerra sintomo di una malattia

« Il popolo ebraico ha bisogno di aiuto. Riprodurre un dolore che si è subito è un sintomo di una malattia. Non è normale, non è giusto». Questa è una delle affermazioni udite durante l’assemblea d’istituto di ieri, davanti a circa 1.800 studenti del liceo Virgilio di Milano. Non era nata sotto i migliori auspici, quanto a pluralismo ed equilibrio, l’assemblea degli studenti della scuola, in zona viale Abruzzi-Dateo. Il consesso aveva all’ordine del giorno « il conflitto israelo-palestinese » e la partecipazione del « giornalista Maso Notarianni », presidente di Arci Milano - reduce della missione della Flotilla - e di non meglio precisati « giovani attivisti palestinesi », dettaglio che è subito parso irrituale, vista la necessità di qualificare i relatori chiamati al difficile compito di parlare con un gran numero di ragazzi, di una questione complessa come la guerra di Gaza, con tutto quello che ha a monte, dai precedenti conflitti all’atroce attacco terroristico condotto da Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

