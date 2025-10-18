Il distretto tessile pratese, cuore pulsante della manifattura toscana, vive una fase di trasformazione profonda. Dopo anni di resilienza, il rallentamento dei mercati internazionali e l’aumento dei costi energetici stanno mettendo alla prova anche le realtà più solide. Ne è un esempio la Rifinizione Nuove Fibre, storica azienda di Montemurlo, che ha smentito le voci di un possibile concordato, chiarendo di aver attivato invece lo strumento della composizione negoziata per affrontare un momento di difficoltà. Una crisi che non è isolata. E’ una crisi che sta colpendo tante aziende più piccole e che si inserisce in un quadro più ampio: quello della reindustrializzazione toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dalla crisi alle opportunità: "La manifattura va ripensata. Il distretto saprà rialzarsi"