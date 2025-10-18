Dalla Brianza consegnano organi con una super car

Monzatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Monza a Genova e da Milano a Padova. Tra lunedì 13 e venerdì 17 ottobre, la polizia locale di Meda è stata protagonista di un’importante operazione dove la tempestività e la velocità sono tutto: il trasporto di organi destinati ai trapianti.Gli organi trasportatiIn totale, sono stati quattro i. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Brianza Consegnano Organi Super