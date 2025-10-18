Dalla blockchain alla prova | come i Carabinieri seguono i soldi

Sbircialanotizia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Criminalità digitale, criptovalute e indagini ad alta tecnologia si sono incrociate a ComoLake 2025, dove il colonnello Gianluca Vitagliano ha riassunto una regola sempre valida: seguire il denaro, anche quando scorre su blockchain e wallet. Strumenti, competenze e cooperazione internazionale stanno rimodellando il lavoro investigativo in Italia e in Europa. Un metodo antico per un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

dalla blockchain alla prova come i carabinieri seguono i soldi

© Sbircialanotizia.it - Dalla blockchain alla prova: come i Carabinieri seguono i soldi

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Blockchain Prova Carabinieri Seguono