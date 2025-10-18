Dalla blockchain alla prova | come i Carabinieri seguono i soldi
Criminalità digitale, criptovalute e indagini ad alta tecnologia si sono incrociate a ComoLake 2025, dove il colonnello Gianluca Vitagliano ha riassunto una regola sempre valida: seguire il denaro, anche quando scorre su blockchain e wallet. Strumenti, competenze e cooperazione internazionale stanno rimodellando il lavoro investigativo in Italia e in Europa.
