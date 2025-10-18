Dal Meyer al territorio | il percorso dei giovani pazienti

Firenze, 18 ottobre 2025 - Firenze si prepara a fare il punto su uno snodo cruciale dell’assistenza sanitaria, il passaggio dei ragazzi dalla pediatria alla medicina dell’adulto. Sabato 25 ottobre lo Spazio Comunità del Meyer Health Campus (via Cosimo Il Vecchio 26) ospiterà il 1° incontro “Dal Meyer al territorio: il passaggio del giovane paziente dallo Specialista al Medico di Medicina Generale”, con partecipazione gratuita ma iscrizioni a numero chiuso. La giornata si apre alle 8,45 con i saluti e la presentazione dei lavori a cura di Clementina Canessa, Alessandro Del Re e Stefano Stagi, responsabili scientifici dell’evento, a testimoniare una regia congiunta tra immunologia e auxologia per una transizione clinica senza strappi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

