La fierezza per l’impegno italiano in Africa, parafrasando Giorgia Meloni in occasione del World Food Forum della Fao, si ritrova sia nei grandi progetti in piedi nei 14 Paesi-obiettivo del Piano Mattei, sia nelle attenzioni che altri soggetti stanno riversando sul Piano italiano. Non solo il Global Gateway dell’Ue, ma anche gli occhi americani che vedono in positiva la progettualità di Roma verso il continente anche in chiave anti-cinese, senza dimenticare la destabilizzazione suscitata dalla brigata Wagner e da un certo disimpegno politico europeo: due elementi che negli ultimi due decenni hanno dato fiato a players esterni. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dal grano ai libri, come prosegue il Piano Mattei per l’Africa