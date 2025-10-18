È nata da poco, ma la Trattoria Contemporanea ha già conquistato la curiosità e l’interesse di tanti carpigiani. Inaugurato nei primi giorni di giugno, il locale rappresenta la nuova avventura gastronomica dei fratelli Mimma e Felice Flagiello, volti noti da più di trent’anni nella ristorazione cittadina. La recente apertura del ristorante, che si affaccia sulla cornice di piazza Martiri, si intreccia strettamente con il bar Dorando, storico punto di riferimento del centro di Carpi preso in gestione proprio da Mimma e Felice a partire dalla fine di ottobre del 2022. "Trattoria Contemporanea – racconta la titolare – nasce come evoluzione naturale di Dorando Caffè e Cucina: uno spazio pensato accanto al bar per offrire un’esperienza gastronomica più completa in un ambiente caldo e familiare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dal bar Dorando alla trattoria, il gusto in piazza