Dal 6 novembre in sala  Qui staremo benissimo di Renato Giordano con Asia Argento

. Uscirà in sala il 6 novembre, distribuito da Adler Entertainment, “Qui Staremo Benissimo”, del regista teatrale e attore Renato Giordano ( Senza amore, Direttore “Benevento città spettacolo” e numerose regie teatrali). Il film girato in Campania a Sant’Agata dei Goti (BN) e a Benevento è p rodotto da Green Onions Entertaiment e Saba Produzioni, con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania. 🔗 Leggi su 361magazine.com

