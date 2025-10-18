Dal 6 novembre in sala  Qui staremo benissimo di Renato Giordano con Asia Argento

361magazine.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Uscirà in sala  il  6 novembre, distribuito da  Adler Entertainment,  “Qui Staremo Benissimo”,   del  regista teatrale e attore    Renato Giordano  ( Senza amore, Direttore “Benevento città spettacolo” e numerose   regie teatrali). Il film  girato  in  Campania  a Sant’Agata dei Goti (BN) e a Benevento è p rodotto da   Green Onions Entertaiment  e  Saba Produzioni, con il sostegno del  Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e   Audiovisivo  e con il contributo di  Regione Campania  e  Film Commission Regione Campania. 🔗 Leggi su 361magazine.com

dal 6 novembre in sala160 qui staremo benissimo di renato giordano con asia argento

© 361magazine.com - Dal 6 novembre in sala  “Qui staremo benissimo” di Renato Giordano con Asia Argento

Altre letture consigliate

6 novembre sala160 staremoAsia Argento dal 6 novembre al cinema con “Qui staremo benissimo” di Renato Giordano - Dal 6 novembre in sala “Qui staremo benissimo” di Renato Giordano con Asia Argento Distribuisce Adler Entertainment Uscirà in sala il 6 novembre, ... Lo riporta romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: 6 Novembre Sala160 Staremo