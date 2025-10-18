Dal 6 novembre in sala Qui staremo benissimo di Renato Giordano con Asia Argento
. Uscirà in sala il 6 novembre, distribuito da Adler Entertainment, “Qui Staremo Benissimo”, del regista teatrale e attore Renato Giordano ( Senza amore, Direttore “Benevento città spettacolo” e numerose regie teatrali). Il film girato in Campania a Sant’Agata dei Goti (BN) e a Benevento è p rodotto da Green Onions Entertaiment e Saba Produzioni, con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Altre letture consigliate
Disco Party – Festa dei 18enni 2025 Sabato 8 novembre – dalle ore 21.30 Sala Consiliare di Palazzo Pertusati Dopo la cerimonia ufficiale della seconda edizione della Festa dei 18enni, durante la quale il Sindaco consegnerà ai neomaggiorenni la Cos - facebook.com Vai su Facebook
Asia Argento dal 6 novembre al cinema con “Qui staremo benissimo” di Renato Giordano - Dal 6 novembre in sala “Qui staremo benissimo” di Renato Giordano con Asia Argento Distribuisce Adler Entertainment Uscirà in sala il 6 novembre, ... Lo riporta romadailynews.it