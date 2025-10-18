Dai Vis | abbiamo tutto per sbloccarci

Ilrestodelcarlino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato un colpo di fulmine quello tra Pesaro e Romeo Giovannini, capaci in pochi mesi di entrare subito in simbiosi. Dal punto di vista del trequartista 2001 il futuro potrebbe essere ancora più roseo. Giovannini, l’infortunio dell’ultima gara è stato smaltito? "In settimana ho convissuto con un piccolo problema fisico, trattato con molta precauzione. Tuttavia so che non è nulla di serio e perciò dovrei rientrare a breve. Contro il Pontedera però non sono sicuro di esserci". Che avversario sarà quello di lunedì? "Il Pontedera è un squadra che stiamo studiando attentamente attraverso delle intense sedute video. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

- "Dai, Vis: abbiamo tutto per sbloccarci"

