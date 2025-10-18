Dai ristori post alluvione alla difesa del prezzo del grano | Coldiretti incontra i suoi associati

Si sono svolte il 7 e l’8 ottobre, rispettivamente a Forlì e a Cesena, le assemblee territoriali di Coldiretti Forlì-Cesena, un momento di informazione e condivisione su temi di grande attualità e urgenza per il mondo agricolo provinciale.Ampio spazio è stato dedicato all’analisi delle ordinanze. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Si apre il sipario sulla Stagione 2025/2026 del Teatro Ristori Il Sergio Cammariere Quintet inaugura la rassegna Jazz con un concerto già sold out! Un inizio che promette emozioni e grande musica. Scopri ora il programma completo della stagione e Vai su Facebook

Fucecchio, mancata pubblicazione dell’ordinanza sui contributi post-alluvione: l'allarme di Forza Italia - "Grave mancanza delle amministrazioni comunali, che si preoccupano più di apparire che di fornire servizi efficienti": così il consigliere di Forza Italia ... Si legge su gonews.it

Ristori dopo l’alluvione . Nuova tranche di aiuti - C’è tempo fino al 7 novembre per presentare la richiesta di rimborso dei danni subiti. Riporta lanazione.it

Maltempo e ristori: i termini già in scadenza. Alcune domande presentate sono incomplete - Sono in scadenza questa settimana i termini per inviare le autocertificazioni al Comune di Osimo e consentire agli uffici di liquidare i ristori per i danni subiti da famiglie e aziende dall’alluvione ... Scrive ilrestodelcarlino.it