Dai luoghi della Liberazione spariscono i dieci morti trucidati dalla Resistenza
La mappa voluta dal Comune di Milano cancella le vittime civili di una strage dei Gap. Che ha causato l’eccidio di piazzale Loreto. 🔗 Leggi su Laverita.info
