Da Verdi a Wagner Su il sipario | Nabucco e Crepuscolo degli Dei
di Stefano Marchetti Emilia Romagna, terra di belcanto, terra di passione per la lirica, terra di palcoscenici e di grandi voci. Mentre ci inoltriamo nell’autunno, ripartono le stagioni liriche dei teatri con nuove produzioni e scoperte. Il teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena celebra Giuseppe Verdi, aprendo il suo cartellone d’opera con Nabucco in un nuovo allestimento che porta la firma di Federico Grazzini: lo spettacolo debutterà venerdì 24 ottobre alle 20, e sarà replicato anche sabato 25 alle 18 e domenica 26 alle 15.30, poi nel weekend successivo (venerdì 31 ottobre alle 20 e domenica 2 novembre alle 15. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
