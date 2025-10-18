Da Verdi a Wagner Su il sipario | Nabucco e Crepuscolo degli Dei

Quotidiano.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Stefano Marchetti Emilia Romagna, terra di belcanto, terra di passione per la lirica, terra di palcoscenici e di grandi voci. Mentre ci inoltriamo nell’autunno, ripartono le stagioni liriche dei teatri con nuove produzioni e scoperte. Il teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena celebra Giuseppe Verdi, aprendo il suo cartellone d’opera con Nabucco in un nuovo allestimento che porta la firma di Federico Grazzini: lo spettacolo debutterà venerdì 24 ottobre alle 20, e sarà replicato anche sabato 25 alle 18 e domenica 26 alle 15.30, poi nel weekend successivo (venerdì 31 ottobre alle 20 e domenica 2 novembre alle 15. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

da verdi a wagner su il sipario nabucco e crepuscolo degli dei

© Quotidiano.net - Da Verdi a Wagner. Su il sipario: Nabucco e Crepuscolo degli Dei

Altri contenuti sullo stesso argomento

verdi wagner sipario nabuccoDa Verdi a Wagner. Su il sipario: Nabucco e Crepuscolo degli Dei - di Stefano Marchetti Emilia Romagna, terra di belcanto, terra di passione per la lirica, terra di palcoscenici e di grandi ... Da quotidiano.net

Va’ pensiero, storia del coro del Nabucco/ Com’è nato e significato del brano: l’intuizione di Giuseppe Verdi - “Va’ pensiero” e l’importanza nella storia dell’opera lirica nel “Nabucco” di Giuseppe Verdi: questa sera l’immortale coro del capolavoro del compositore parmense tornerà protagonista in prima serata ... Come scrive ilsussidiario.net

Nabucco – Il Libretto: dramma lirico diviso in quattro parti/ L’opera più famosa di Verdi e i suoi temi - Il grande successo dell'opera lirica: trama e protagonisti del libretto Nabucco – Il Libretto: Giuseppe Verdi lo scrisse nel 1842 Nabucco è ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Verdi Wagner Sipario Nabucco