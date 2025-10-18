Da Varese a Como per prendere la patente con un modem alla caviglia

Aveva escogitato un sistema degno di un film di spionaggio per superare l’esame della patente. I finanzieri del comando provinciale di Como hanno sorpreso un 22enne egiziano residente nel Varesotto mentre tentava di ottenere la patente di guida “B” alla motorizzazione civile di Como usando un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

