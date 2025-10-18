Da una schiscetta a un impero i colossi dell' edilizia e la storia della brianzola diventata una star hard

Da una schiscetta a un impero, simbolo del made in Italy (e della Brianza). Dalla storia di una famiglia che è anche la storia di un'azienda al mercato immobiliare. Prezzi, quotazioni e valori (in crescita e in discesa) degli immobili a Monza. Case e cantieri: questa settimana Dossier vi ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it