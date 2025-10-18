Da sette generazione è un simbolo della Romagna | la storica stamperia celebra 200 anni

Cesenatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un simbolo della Romagna. Ci sono simboli che raccontano un popolo meglio di mille parole. In Romagna, in tutte le case si trova un grembiule da cucina, una tovaglia, uno telo, uno strofinaccio, una tenda stampati a mano dalla Stamperia Pascucci, non sono solo oggetti: è memoria, identità. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Sette Generazione 232 Simbolo