Da plusvalenza a idea di mercato | così Muharemovic può riprendersi la Juventus
Juventus e Inter guardano in casa del Sassuolo per il difensore che si sta rivelando una delle migliori sorprese del campionato di Serie A: Tarik Muharemovic Classe 2003, bosniaco, Muharemovic si è affacciato nuovamente alla massima serie italiana dopo aver conquistato il campionato di Serie B con il Sassuolo. Il centrale aveva raggiunto l’Emilia direttamente dalla Juventus, che ha deciso di non puntare su di lui nell’estate del 2024, nonostante avesse già esordito anche con la Prima Squadra. – Calciomercato.it (LaPresse) Una scelta che, in parte, si può salvare per una clausola presente nel contratto di cessione stipulato con i neroverdi: quella contenente il 50% della futura rivendita a favore della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
