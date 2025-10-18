Da piccolo mi dicevano ‘non fare la ragazzina’ perché insicuro da artista sono grato al mio lato femminile La mia foto nudo? Provocazione libera | così Trigno

Trigno ha vinto nella Categoria Canto di “Amici 24” e ha pubblicato l’Ep “A un passo da me”, il nuovo brano “Ragazzina” fa da apripista al nuovo disco che è in lavorazione (“ci sto lavorando pezzo per pezzo”), l’attesa per i primi due concerti sold out è alta (il 20 novembre a Milano ai Magazzini Generali e il 26 novembre a Roma a Largo Venue) scalda i motori per il prossimo Sanremo 2026 e si racconta a FqMagazine. Come mai nel brano citi proprio Adriano Celentano? Celentano lo stimo molto, l’ho cantato anche ad Amici, mi sembrava fosse l’artista giusto da citare, perché ha lasciato un segno nel mondo della musica italiana controcorrente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

