OASI CULTURALE Festival multidisciplinare per la rigenerazione urbana e l’inclusione sociale nei Municipi III e IV Roma, ottobre – dicembre 2025 VIC Srls è lieta di annunciare la prima edizione di Oasi Culturale, un festival multidisciplinare gratuito dedicato alla rigenerazione urbana, alla diversità culturale e all’ inclusione sociale nel cuore dei Municipi III e IV di Roma. L’iniziativa, che si terrà da ottobre a dicembre 2025 presso Hacienda (via dei Cluniacensi 68) e Tram Depot Talenti (Via Corrado Alvaro 37) nasce con l’obiettivo di trasformare la periferia in un polo di incontro culturale, artistico e comunitario. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Da ottobre a dicembre a Roma arriva Oasi Culturale: dove arte, musica e comunità trasformano la periferia