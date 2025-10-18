Da ottobre a dicembre a Roma arriva Oasi Culturale | dove arte musica e comunità trasformano la periferia

OASI CULTURALE Festival multidisciplinare per la rigenerazione urbana  e l’inclusione sociale nei Municipi III e IV Roma, ottobredicembre 2025   VIC Srls  è lieta di annunciare la prima edizione di  Oasi Culturale, un festival multidisciplinare gratuito dedicato alla  rigenerazione urbana, alla  diversità culturale  e all’ inclusione sociale  nel cuore dei Municipi III e IV di Roma. L’iniziativa, che si terrà da  ottobre a dicembre 2025  presso  Hacienda  (via dei Cluniacensi 68) e  Tram Depot Talenti  (Via Corrado Alvaro 37) nasce con l’obiettivo di trasformare la periferia in un polo di incontro culturale, artistico e comunitario. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

