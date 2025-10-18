Da ottobre a dicembre a Roma arriva Oasi Culturale | dove arte musica e comunità trasformano la periferia
OASI CULTURALE Festival multidisciplinare per la rigenerazione urbana e l’inclusione sociale nei Municipi III e IV Roma, ottobre – dicembre 2025 VIC Srls è lieta di annunciare la prima edizione di Oasi Culturale, un festival multidisciplinare gratuito dedicato alla rigenerazione urbana, alla diversità culturale e all’ inclusione sociale nel cuore dei Municipi III e IV di Roma. L’iniziativa, che si terrà da ottobre a dicembre 2025 presso Hacienda (via dei Cluniacensi 68) e Tram Depot Talenti (Via Corrado Alvaro 37) nasce con l’obiettivo di trasformare la periferia in un polo di incontro culturale, artistico e comunitario. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Scopri altri approfondimenti
RITORNA EXFILA! Da ottobre a dicembre, una nuova stagione di eventi, live, incontri e musica ti aspetta in via Leto Casini 11. Dal groove di Music Pool alle notti firmate Lattex e Connections, passando per Belle Parole, Mutagenesis, Annibale e Autentica — - facebook.com Vai su Facebook
FORMAZIONE RENTRI OTTOBRE-DICEMBRE 2025 A CURA DEL MASE: Il programma formativo è articolato in 7 webinar, con l'obiettivo di fornire informazioni sugli aspetti operativi del RENTRI, con un focus sul FIR Digitale e sugli adempimenti in vista del 1 - X Vai su X
Panariello dal 19 al 21 ottobre al Brancaccio di Roma con il nuovo spettacolo “E se domani…” - Giorgio Panariello arriva a Roma per tre date domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 ottobre con il nuovo imperdibile show “E se domani... Scrive lopinionista.it
A Roma arriva la macchina del tempo di Ritorno al Futuro: l'evento del 21 ottobre per festeggiare i quarant’anni del film di Robert Zemeckis - Anche Roma si prepara a festeggiare i quarant’anni della pellicola di Robert Zemeckis resa immortale da Michael J. Lo riporta msn.com
Roma eventi weekend. Damiano David al Palazzo dello Sport, droni a Capannelle, Mucha a Palazzo Bonaparte e tanto altro - Peter Sellars porta per la prima volta in Italia "Adrian Mater" di Kaija Saariaho al teatro dell'Opera, "La lettre" di Milo Rau fa il suo esordio al teatro Vascello, ... Secondo ilmessaggero.it