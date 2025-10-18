L'Iran torna protagonista della cronaca internazionale. Dopo le fortissime tensioni degli ultimi mesi soprattutto con Israele, il Paese degli ayatollah ha dichiarato di ritenersi da ora “svincolato” da ogni restrizione imposta al suo programma nucleare dal Joint Comprehensive Plan of Action, il patto firmato nel 2015 con gli Stati Uniti guidati allora da Barack Obama e i Paesi del “5+1”. In una lettera inviata ai vertici delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha spiegato che la Risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza dell'Onu è “scaduta e terminata” oggi, 18 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Da oggi decidiamo noi”. L'Iran straccia gli accordi sul nucleare e riaccende la corsa alla bomba