Da Nordio e Bartolozzi a Santanché la giustizia nuovamente terreno di scontro

L'eterno braccio di ferro tra politica e magistratura

I capigruppo di maggioranza, in una lettera con cui è stato chiesto di sollevare un conflitto di attribuzione di fronte alla Consulta, hanno contestato l'impostazione delle indagini sulla capo gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi - X Vai su X

M5s, centrodestra conferma Bartolozzi Guardasigilli ombra (ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Giusi Bartolozzi è stata consacrata al rango di ministro ombra al ministero della Giustizia. Dopo tre anni di presenza ingombrante dietro ogni azione del ministro Nordio, con - facebook.com Vai su Facebook

Bartolozzi spadroneggia al ministero della Giustizia. E vieta il parcheggio a Sisto e Ostellari - La capo di gabinetto di Nordio aveva vietato il parcheggio nientedimeno che al viceministro Sisto e al sottosegretario Ostellari. Secondo ilfoglio.it

Giustizia: Serracchiani, 'Nordio fa di Bartolozzi il ministro ombra' - “Quando il ministro Nordio viene in Aula a dare risposte o non racconta tutto o racconta soltanto la parte che gli fa comodo, per creare una narrazione che non corrisponde ... msn.com scrive

Bartolozzi, capo di gabinetto di Nordio, vieta il parcheggio al ministero per Sisto e Ostellari - Per lei, ieri, i capigruppo di maggioranza hanno chiesto a Fontana di valutare l’opportunità di sollevare un conflitto di attribuzione alla Consulta tra ... Lo riporta repubblica.it