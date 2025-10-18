Da noi… a Ruota Libera ospiti e anticipazioni di domenica 19 ottobre

Nuovo appuntamento con “Da noi. a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini. Nuovo appuntamento con “Da noi. a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 19 ottobre alle 17.20 su Rai 1. Come sempre, al centro del programma, le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti più attuali del mondo dello spettacolo e i racconti di storie vere, forti ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita. Ospiti della puntata, Elisa Isoardi, protagonista del sabato pomeriggio di Rai 1 con “Bar Centrale”, il suo nuovo programma alla scoperta della provincia italiana; i “colleghi” di Francesca Fialdini, Nancy Brilli e il suo compagno di ballo Carlo Aloia direttamente da “Ballando con le stelle”; Claudio Gioè, che torna a vestire i panni di Saverio Lamanna in “Màkari”, la serie di successo di Rai 1, tratta dai gialli di Gaetano Savatteri. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “Da noi… a Ruota Libera”, ospiti e anticipazioni di domenica 19 ottobre

News recenti che potrebbero piacerti

"Il Milan lavora allo Scudetto, che ci ha detto Allegri. Pulisic e Leao...": Fofana a ruota libera - facebook.com Vai su Facebook

"Il #Milan lavora allo Scudetto, che ci ha detto #Allegri. #Pulisic e #Leao...": #Fofana a ruota libera - X Vai su X

Da noi a Ruota Libera: ospiti e anticipazioni della puntata del 19 ottobre su Rai 1 - Ospiti Elisa Isoardi, Nancy Brilli, Claudio Gioè e Hélène Ehret. Secondo lifestyleblog.it

Da noi... a Ruota Libera: gli ospiti della nuova puntata di Francesca Fialdini - Il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione ... Lo riporta msn.com

Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Edwige Fenech e gli altri ospiti della puntata - Francesca Fialdini accoglie in studio anche Beppe Convertini, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere Raccontare la vita attraverso incontri, sorrisi e seconde possibilità: la forza di "Da noi... Si legge su today.it