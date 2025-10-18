Da Messi a Modric i calciatori più longevi | il fisiatra spiega come fanno
Tecniche di allenamento, tempi di recupero, moderne tecnologie: l'esperto spiega perché oggi si gioca più a lungo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Top 5 Greatest UCL players : Messi Ronaldo Modric Iniesta Maldini Any changes ? - X Vai su X
MERCATO CHIUSO? NO, È APPENA INIZIATO! LA CARTONESE F.C. FA PAURA! Dopo aver messo sotto contratto: Messi, Modric, Dybala, Bremer e Lookman, la Cartonese F.C. si prepara a sferrare il Super Colpo Finale! NEYMAR È NOSTRO! Il brasili - facebook.com Vai su Facebook
Tecniche di allenamento, tempi di recupero, moderne tecnologie: l'esperto spiega perché oggi si gioca più a lungo - I calciatori più longevi sono ormai all'ordine del giorno, da Messi a Cristiano Ronaldo. msn.com scrive