Da Gossip Girl alle accuse di violenza sessuale | chi è Ed Westwick al fianco di Can Yaman in Sandokan
Alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma è stata presentata in anteprima la serie tv Sandokan, che vede l'attore Can Yaman vestire i panni del personaggio nato dalla penna di Emilio Salgari e che debutterà il prossimo 1 dicembre su Rai 1. Al fianco dell'attore turco, in un cast internazionale e variegato, appare anche Ed Westwick, che il grande pubblico conosce grazie alla serie tv adolescenziale Gossip Girl, andata in onda dal 2007 al 2012. Nella serie liberamente ispirata ai romanzi di Cecily von Ziegesar, Ed Westwick interpreta Chuck Bass, uno dei rampolli dell'Upper East Side di Manhattan, erede di una fortuna e abituato a ottenere sempre tutto ciò che vuole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
