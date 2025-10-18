Da Gaza a Cesare Paciotti quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

A più di una settimana dall’annuncio della pace tra Israele e Hamas, la questione rimane centrale ( LIVE ). Al centro dell’attenzione gli ostaggi rilasciati negli scorsi giorni, che erano stati rapiti nell’attacco del 7 ottobre 2023 durante il Supernova festival. L’accordo di pace, firmato a Sharm el Sheikh, ha visto la partecipazione di Donald Trump e di altri leader politici. Dopo la firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas, la Farnesina ha nominato il nuovo inviato speciale dell'Italia per la ricostruzione di Gaza, come annunciato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Mentre il mondo della moda dice addio a Cesare Paciotti, imprenditore e fondatore del celebre marchio di calzature che porta il suo nome, scomparso improvvisamente nella sua casa di Civitanova Alta, continuano i lavori per mettere a punto la Legge di Bilancio 2026, che pone particolare attenzione a ospedali e Servizio Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

