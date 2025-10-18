Dà fuoco alla casa dopo un litigio con la moglie | 37enne arrestato in flagranza nel Casertano
Momenti di paura a Carinola, in provincia di Caserta, dove un uomo di 37 anni è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di incendio doloso, minaccia e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito finora, dopo un litigio pesante con la moglie, nato per motivi futili, l’uomo avrebbe incendiato la casa. La chiamata di emergenza giunta alla centrale operativa ha subito allertato i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone e gli agenti del commissariato di polizia di Sessa Aurunca, che sono intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Le fiamme avevano già preso gran parte della casa, rendendo necessario un intervento immediato. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Pro - X Vai su X
La fuga di gas, l’esplosione della bombola, poi l’inferno di fuoco: casa distrutta dalle fiamme Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato lo spaventoso incendio - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, dà fuoco a una felpa e la lancia in casa della compagna dopo una lite: 41enne arrestato a Santa Lucia - Momenti di tensione a Santa Lucia, noto borgo sul Lungomare di Napoli, a causa di una lite domestica tra un uomo e una donna. Segnala fanpage.it