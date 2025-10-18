Dà fuoco alla casa dopo un litigio con la moglie | 37enne arrestato in flagranza nel Casertano

Momenti di paura a Carinola, in provincia di Caserta, dove un uomo di 37 anni è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di incendio doloso, minaccia e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito finora, dopo un litigio pesante con la moglie, nato per motivi futili, l’uomo avrebbe incendiato la casa. La chiamata di emergenza giunta alla centrale operativa ha subito allertato i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone e gli agenti del commissariato di polizia di Sessa Aurunca, che sono intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Le fiamme avevano già preso gran parte della casa, rendendo necessario un intervento immediato. 🔗 Leggi su Open.online