Da fumettista a regista e attrice hard | la storia della brianzola nuova regina del porno
In Italia sono soltanto due ogni milione. E a raggiungere la notorietà sono ancora meno. Parliamo delle attrici porno che nel Belpaese, rispetto ad altri stati europei, sono quasi mosche bianche in un settore dove, se andiamo alla voce ‘regista’ e cerchiamo quelle al femminile, la notorietà è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Questa sera incontro dedicato alla figura del modenese Paul Campani: fumettista, regista, sceneggiatore e ideatore di vari personaggi del Carosello. Per l'occasione Claudio Onesti, amico di Paul, racconterà diversi episodi della sua carriera intervallati dalla - facebook.com Vai su Facebook
Battiato l’artista: il nuovo fumetto su Franco Battiato pittore e regista arriva in libreria https://voto10.it/anime-comics/battiato-l-artista-il-nuovo-fumetto-su-franco-battiato-pittore-e-regista-arriva-in-libreria/… - X Vai su X