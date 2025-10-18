Da Costanzo a Saviano Siani e Tobagi | storia dei giornalisti italiani nel mirino

L’attentato alle auto di Sigfrido Ranucci è già stato definito come uno dei più gravi atti di intimidazione contro i giornalisti e, nelle parole del procuratore di Roma Francesco Lo Voi, non si deve consentire che si torni a "tempi bui". Un'azione come quella che ha colpito il conduttore di Report non si vedeva forse dai tempi in cui a essere presi di mira furono i giornalisti anti-camorra Rosaria Capacchione e Roberto Saviano. Ma nel nostro Paese è lunga la scia di atti violenti e intimidatori nei confronti dei cronisti e dei giornalisti di inchiesta. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Da Costanzo a Saviano, Siani e Tobagi: storia dei giornalisti italiani nel mirino

