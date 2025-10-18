Da cinema! | la risposta di Sinner lascia i telecronisti senza parole

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurro vince il torneo-esibizione a Riad. In finale batte il numero 1 nel ranking Carlos Alcaraz in due set (6-2 6-4). L'intero torneo è stato trasmesso su Netflix. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

da cinema la risposta di sinner lascia i telecronisti senza parole

© Gazzetta.it - “Da cinema!”: la risposta di Sinner lascia i telecronisti senza parole

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cinema risposta sinner lasciaSinner, “Per un film su di me sceglierei Will Smith”. La risposta dell’attore è esilarante - Sinner scherza su un biopic e sceglie Will Smith, che risponde ironico: “Un film su di te? Riporta dilei.it

cinema risposta sinner lasciaUn film su Sinner? Will Smith risponde a Jannik - La star di Hollywood ha postato una foto diventata virale che coinvolge il campione azzurro. Scrive lasicilia.it

cinema risposta sinner lasciaSinner: "Per un film su di me sceglierei Will Smith". La risposta dell'attore: "Ci sto" - La risposta di Jannik Sinner a questa domanda, alla vigilia del Six Kings Slam, ha spiazzato tanti. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cinema Risposta Sinner Lascia