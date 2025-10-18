«Perché Budapest? Da ieri in molti nel mondo si chiedono e avanzano ipotesi sulle ragioni per cui l’Ungheria è stata scelta come luogo dell’incontro fra i Presidenti di Russia e Stati Uniti. La risposta è semplice: siamo gli unici rimasti in Europa a percorrere ancora la strada della pace», ha affermato il consigliere di Viktor Orban, Zoltan Kovacs. « Non abbiamo mai dato lezioni a nessuno, né quando erano al governo, né quando erano all’opposizione. Non abbiamo mai chiuso i canali del dialogo. E’ difficile convincere qualcuno di qualsiasi cosa se non gli parli», ha aggiunto. E ancora: «Da anni siamo dalla parte della pace in modo deciso e coerente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Da Budapest l'ultima speranza di pace. Mosca studia la rotta del volo di Putin per arrivare senza "agguati"