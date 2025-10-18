Da Agropoli a Vallo Scalo la Cicogna accattona avvistata dinanzi ad un altro supermercato

Salernotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stessa Cicogna che aveva destato stupore e sorrisi dinanzi al maxistore Decò ad Agropoli, è stata adesso avvistata davanti a un supermercato a Vallo Scalo. A fornire l'aggiornamento, Gerardo Scotti dell'associazione Genesi: “Il primo avvistamento era a Formia dove accattonava davanti a un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Carcassa di cicogna folgorata: recuperata nel Parco del Cilento dai Forestali - I forestali del Nucleo Carabinieri Parco di Vallo della Lucania e di Casal Velino sotto il coordinamento del Colonnello Mario Guariglia, Comandante del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento, ... Come scrive ilmattino.it

Agropoli, incidente stradale sulla Cilentana nella notte: tre auto coinvolte, grave un 35enne di Battipaglia - Incidente stradale, nella notte, lungo la Cilentana, tra gli svincoli di Agropoli Nord e Sud. Riporta ilmattino.it

agropoli vallo scalo cicognaAgropoli, schianto sulla SS18: tre feriti, uno in codice rosso - Violento incidente stradale nel tardo pomeriggio lungo la Strada Statale 18, nei pressi dell’uscita Agropoli Nord. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Agropoli Vallo Scalo Cicogna